В Симферополе и Севастополе частично отключили электроэнергию

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Электроэнергия отключена в части Симферополя и Севастополя, также наблюдаются проблемы с сотовой связью, передают корреспонденты ТАСС. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, "Крымэнерго" устанавливает причину отключений электричества на полуострове.

Причиной отключения электричества в Крыму могла стать авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае, сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции "Тамань", расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время подключаются резервные источники питания.