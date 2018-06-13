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В Симферополе и Севастополе частично отключили электроэнергию

Происшествия
13 июня, 15:39 дата обновления: 13 июня, 15:54 UTC+3

Причиной отключения света в Крыму могла стать авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае, сообщили в экстренных службах

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© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Электроэнергия отключена в части Симферополя и Севастополя, также наблюдаются проблемы с сотовой связью, передают корреспонденты ТАСС. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, "Крымэнерго" устанавливает причину отключений электричества на полуострове.

Причиной отключения электричества в Крыму могла стать авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае, сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции "Тамань", расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время подключаются резервные источники питания.

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