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Суд признал законным арест предпринимателя Колесникова по делу экс-замминистра Пирумова

Происшествия
13 июня, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Адвокат руководителя группы компаний "Роспан" просил освободить его под домашний арест

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду оставил под стражей до 16 июля руководителя группы компаний "Роспан" Никиту Колесникова по обвинению в мошенничестве на 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, передает корреспондент ТАСС.

"Жалобу защиты на постановление об избрании Колесникову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда - без изменения", - огласила решение судья.

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Ранее Мосгорсуд отклонил аналогичную жалобу на арест бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова.

Пирумов и Колесников вину отрицают. Адвокаты просили освободить их под домашний арест. В свою очередь следствие настаивает на их содержании под стражей, так как только эта мера пресечения обеспечивает беспрепятственный сбор улик.

Новое дело Пирумова

По данным следствия, Пирумов, Колесников и директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, скрывшийся от следствия и арестованный заочно, организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Фигурантам дела предъявлены обвинения в хищении 450 млн рублей.

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