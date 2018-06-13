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Источник: три человека погибли в ДТП с возгоранием автомобилей на Ставрополье

Происшествия
13 июня, 17:29 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 13, июня. /ТАСС

Подробности о происшествии уточняются

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СТАВРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло в Минераловодском районе Ставропольского края. После удара машины загорелись, в происшествии погибли три человека, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Произошло столкновение грузовика и легковушки, предварительно, три человека погибли. Машины после удара начали гореть", - уточнил собеседник.

В краевом управлении МЧС факт аварии подтвердили, однако данными о возможных жертвах в ведомстве на располагают.

"Незамедлительно к месту происшествия выехали все оперативные службы, возгорание ликвидировано в кратчайшие сроки. Более подробная информация о происшествии уточняется", - пояснили в пресс-службе.

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