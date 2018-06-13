Суд в Москве продлил арест бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Хачатурова

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца срок ареста бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, обвиняемого в растрате. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Хачатурову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 17 сентября", - огласила постановление судья Елена Галиханова. Судебное заседание по ходатайству следственных органов прошло в закрытом от слушателей и СМИ режиме.

В связи с подпиской о неразглашении адвокаты Хачатурова отказались комментировать данные предварительного следствия.

Хачатурову вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата"). По делу проходит также бывший акционер "Росгосстрах банка" Надежда Клепальская. Ей срок домашнего ареста продлен до 18 сентября.