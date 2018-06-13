Суд в Липецкой области оштрафовал завод за взятку в обмен на госконтракт

ТАСС, 13 июня. Суд в Липецкой области оштрафовал на 20 млн рублей Усманский завод растительных масел, директор которого якобы дал взятку бывшему замначальника УФСИН по региону Антонине Орловой в расчете на заключение госконтракта по поставке в исправительные учреждения региона масла на 37 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.

"Мировой судья Усманского судебного участка № 1 назначил Усманскому заводу растительных масел наказание в виде штрафа на сумму 20 млн рублей. Ранее прокурор возбудил в отношении завода дело об административном правонарушении статье 19.28 КоАП РФ ("Незаконная передача от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, в крупном размере")", - сказала Ткачева.

"По версии следствия, директор Усманского завода растительных масел передал Антонине Орловой взятку в интересах своего предприятия. Должен был всего передать якобы 8 млн рублей, но передал в два приема около 3 млн рублей. Все это уточняется в ходе следствия, потому что Орлова пока виновной не признана", - отметила старший помощник прокурора.

По ее словам, директор "рассчитывал на контракт с заводом по поставке масла на сумму 37 млн рублей". "Но если должностное лицо предприятия передает взятку от имени юридического лица или в его интересах, то штрафные санкции накладываются на само юридическое лицо, вне зависимости от того, возбуждено уголовное дело или нет", - пояснила Ткачева.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя начальника УФСИН России по Липецкой области Антонины Орловой - по статье 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). Ранее сообщалось, что в феврале следователи возбудили в отношении Орловой первое уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, Орлова без торгов заключила с поставщиком госконтракт на закупку для исправительных учреждений 1 тыс. тонн растительного масла почти на 65 млн рублей. Деньги на счет поставщика поступили полностью, но масла поставили около половины, предварительный ущерб составил порядка 32,5 млн рублей.