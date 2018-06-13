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Источник: глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в СК

Происшествия
13 июня, 19:01 UTC+3

В доме Александра Шестуна продолжаются обыски

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун доставлен на допрос в Следственный комитет РФ в рамках уголовного дела о должностном преступлении. Об этом ТАСС сообщил источник ТАСС.

"Следователи задержали его в порядке ст. 91 УПК, идет допрос Шестуна в качестве подозреваемого", - сказал источник. Он добавил, что обыски в доме чиновника продолжаются и уже близятся к завершению. Их проводят сотрудники ФСБ. В чем конкретно подозревается Шестун, собеседник агентства не уточнил.

Комментариями СК ТАСС пока не располагает.

Источник пояснил, что по итогам допроса следствие определится с мерой пресечения.

Ранее адвокат Шестуна Павел Беспалов сообщил, что обыск в доме главы Серпуховского района начался в 7 утра. Практически все это время Шестун и его семья - жена и четверо детей - находились в здании. Адвокат также рассказал, что его внутрь не пустили, по его словам, он не видел официальных документов следствия, но, по имеющейся информации, в отношении Шестуна возбуждено дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками. "Этим событиям 10-15 лет и Шестун не имеет к ним никакого отношения", - добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что следственные действия и обыски дома у Шестуна проводят сотрудники ФСБ, изымаются документы, интересующие правоохранительные органы. Источник пояснил, что обыски проводятся в рамках дела, возбужденного по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). 

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