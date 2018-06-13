Источник: число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане возросло до 17

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Семнадцать человек пострадали и двое погибли в результате столкновения пассажирской "Газели" и "КамАЗа" в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Семнадцать пострадавших, в том числе трое детей. Один крайне тяжелый, один тяжелый. Остальные - средней тяжести", - сказал собеседник. По информации другого источника в экстренных службах региона, также в результате ДТП погибли два человека.

Ранее сообщалось о семи пострадавших и двоих погибших. По данным регионального главка МЧС, ДТП произошло на трассе республиканского значения Манас - Карабудахкент.

"Два человека погибли на месте, еще 13 пострадали, они госпитализированы в Карабудахкентскую ЦРБ, среди них трое детей, один ребенок в тяжелом состоянии", - сказали ТАСС в пресс-службе минздрава региона.