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Источник: число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане возросло до 17

Происшествия
13 июня, 19:43 дата обновления: 13 июня, 20:01 UTC+3

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса с фурой погибли два человека

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МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Семнадцать человек пострадали и двое погибли в результате столкновения пассажирской "Газели" и "КамАЗа" в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Семнадцать пострадавших, в том числе трое детей. Один крайне тяжелый, один тяжелый. Остальные - средней тяжести", - сказал собеседник. По информации другого источника в экстренных службах региона, также в результате ДТП погибли два человека.

Ранее сообщалось о семи пострадавших и двоих погибших. По данным регионального главка МЧС, ДТП произошло на трассе республиканского значения Манас - Карабудахкент.

"Два человека погибли на месте, еще 13 пострадали, они госпитализированы в Карабудахкентскую ЦРБ, среди них трое детей, один ребенок в тяжелом состоянии", - сказали ТАСС в пресс-службе минздрава региона.

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