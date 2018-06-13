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Ярошенко перевели в тюрьму в районе Бруклин

Происшествия
13 июня, 21:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

Не уточняется, будет ли россиянин находиться в этой тюрьме длительное время или его вскоре переведут снова

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Россиянин Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюремного заключения, переведен из тюрьмы Форт-Дикс в штате Нью-Джерси в тюрьму Metropolitan Detention Center в районе Бруклин. Об этом ТАСС сообщили в среду в американском Бюро тюрем.

Эта тюрьма, рассчитанная на 1 тыс. 864 заключенных, расположена в восточной части Нью-Йорка. Представитель администрации тюрьмы в беседе с ТАСС не смогла уточнить, будет ли находиться россиянин в этой тюрьме длительное время или вскоре его переведут в другую тюрьму. "Не могу сказать даже приблизительно, - ответила она. - Для того, чтобы следить за перемещениями заключенного в системе Бюро тюрем, необходимо знать его регистрационный номер".

В среду пресс-служба посольства РФ в США сообщила о переводе Ярошенко из тюрьмы "Форт-Дикс" во временный изолятор в Нью-Йорке. Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы Ярошенко, ранее заявлял, что добивается перевода россиянина из спецблока тюрьмы "Форт-Дикс". До этого Ярошенко был помещен в карцер, несмотря на диарею и проблемы с желудком, он находится там уже более месяца.

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