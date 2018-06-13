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Суд оставил под арестом экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина

Происшествия
13 июня, 22:15 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 13, июня. /ТАСС

Он был задержан в конце 2017 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Нижегородский областной суд оставил без изменений решение районного суда об аресте экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, жалобы защиты не удовлетворены. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Олег Сорокин был задержан 19 декабря прошлого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, будучи главой Нижнего Новгорода, он получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере. По решению суда Сорокин был заключен под стражу. 16 мая Нижегородский районный суд продлил арест Сорокина до 1 августа, однако это решение было обжаловано.

"Нижегородский областной суд 13 июня 2018 года оставил без изменения постановление Нижегородского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-мэра Нижнего Новгорода, бывшего вице-спикера Законодательного собрания Олега Сорокина. Жалобы оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В 2005-2010 годах Олег Сорокин был депутатом гордумы Нижнего Новгорода, с 2010 по 2015 год - главой Нижнего Новгорода. В 2014 года следователи СК РФ проводили в отношении Сорокина проверку по поводу незаконного участия в предпринимательской деятельности. Поводом послужили договоры по аренде земли, которые администрация Нижнего Новгорода заключила с компаниями, аффилированными с близкими родственниками Сорокина. В 2016 году был избран в Законодательное собрание Нижегородской области, в марте 2018 года сложил полномочия.

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