В Мексике неизвестные обстреляли участников похоронной процессии

МЕХИКО, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженное нападение совершено в среду на участников похоронной процессии в городе Гвадалахара, столице штата Халиско на западе Мексики. Жертвами атаки стали два человека, шестеро получили ранения, говорится в обнародованном заявлении генеральной прокуратуры региона.

"Свидетели рассказали, что на место [проведения церемонии] приехали два внедорожника и легковой автомобиль с вооруженными людьми на борту, которые открыли огонь по прибывшим на похороны, после чего скрылись", - указывается в документе. Сведений о подозреваемых в совершении нападения обнародовано не было.

В конце мая генеральный прокурор Халиско Рауль Санчес Хименес заявил, что штат столкнулся с небывалым разгулом насилия. По мнению властей, к происходящему причастны мощные наркокартели "Халиско - Новое поколение" и "Нуэва Пласа".

В центре Гвадалахары - столицы Халиско - 21 мая было совершено покушение на Луиса Карлоса Нахеру, экс-прокурора штата, который на тот момент занимал пост министра труда в региональном правительстве. Не менее 15 человек получили ранения, трое, включая восьмимесячного младенца, погибли. Сам Нахера был легко ранен. По данным следствия, за нападением стоял картель "Халиско - Новое поколение".