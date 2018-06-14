Суд оставил прежним приговор экс-министру строительства Хабаровского края

ХАБАРОВСК. 14 июня. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему министру строительства Хабаровского края. За неэффективное расходование 750 млн рублей на строительство жилья он отправится в колонию на 5,5 года, сообщает в четверг прокуратура региона.

В феврале Центральный районный суд Хабаровска признал экс-главу минстроя края виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") и приговорил к пяти годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии, чиновника также лишили на два года права занимать определенные должности. Осужденный вину не признал и обжаловал приговор в апелляционном порядке.

"Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда <...> оставила без изменения приговор бывшему министру строительства Хабаровского края Андрею Попову", - говорится в сообщении.

Экс-министр лично принял решение о массовом строительстве за счет краевого бюджета жилья для детей-сирот в селе Мирное Хабаровского района. При этом потребность в таких квартирах была незначительной - в списке нуждающихся значилось только три человека.

В 2013-2014 годах министр незаконно заключил с фирмой госконтракты на строительство квартир для детей-сирот и инвалидов и не контролировал стройку. В результате неэффективно было израсходовано более 750 млн рублей бюджетных средств.