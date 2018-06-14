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МЧС инициирует проверки мест базирования маломерных судов после ЧП с катамараном на Волге

Происшествия
14 июня, 9:06 дата обновления: 14 июня, 9:09 UTC+3

В результате столкновения катамарана "Елань-12" с баржей погибли 11 человек

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. МЧС России будет инициировать проверки мест базирования маломерных судов и их стоянок после столкновения катамарана с баржей в акватории Волги в Волгограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Начальникам Главных управлений МЧС России по субъектам РФ поручено совместно с территориальными органами МВД России и Ространснадзора, общественными организациями провести совместные рейды всех возможных мест базирования маломерных судов для выявления не зарегистрированных лодок, катеров, яхт и катамаранов", - сказали в ведомстве.

"Кроме того, в органах прокуратуры будут инициированы внеплановые проверки баз для стоянки маломерных судов на предмет нарушения правил пользования в части содержания маломерных судов, не зарегистрированных в установленном законом порядке", - сказал собеседник.

В ведомстве также сообщили, что база маломерных судов на Волге, откуда вышел катамаран, имела разрешение на работу.

"Данная база маломерных судов была освидетельствована Центром ГИМС МЧС России по Волгоградской области 27 апреля, по результатам освидетельствования было выдано разрешение на ее эксплуатацию", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что во время освидетельствования маломерных судов, не зарегистрированных в установленном порядке, выявлено не было.

Кроме того, катамаран, который стоклнулся с баржей, ранее был снят с учета для использования в коммерческих целях.

"Катамаран ранее был зарегистрирован в реестре маломерных судов, в 2016 году он получил положительное заключение о годности к плаванию. Однако в 2017 году его исключили из соответствующего реестра на основании поступившего заявления, что катамаран планируется использовать в коммерческих целях", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что под учетом ГИМС находятся только те маломерные суда, которые используются в личных, а не коммерческих целях.

Вместе с тем, как сообщили в МЧС, в момент аварии на борту этого судна были размещены ранее присвоенные идентификационные номера, что является нарушением установленных правил. "Лицо, управлявшее маломерным судном, удостоверения на право управления маломерным судном, используемым в некоммерческих целях, не имело", - сообщил представитель МЧС. При этом он уточнил, что после того, как катамаран был снят с учета, до 11 июня 2018 года он в акваторию Волги не выходил.

В МЧС считают, что "причиной аварии вероятнее всего явилось несоблюдение судоводителем правил плавания в части выхода маломерного судна на судовой ход и превышение максимального количества людей на борту". Всего на борту было 16 человек, хотя катамаран максимум рассчитан на 12. Факторами, способствовавшими трагедии, стали отсутствие у судоводителя права управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, отсутствие у катамарана государственной регистрации, также выпуск незарегистрированного маломерного судна со стоянки.

В МЧС подчеркнули, что причины аварии будут устанавливаться в рамках расследования, которое проводит Следственный комитет РФ. 

 В результате столкновения катамарана "Елань-12" с баржей погибли 11 человек и пять были спасены.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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