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Жена Ярошенко заявила, что летчик не хотел перевода из тюрьмы Fort Dix в другое учреждение

Происшествия
14 июня, 9:16 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 14, июня. /ТАСС

Адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил, что Константина Ярошенко переводят в другую тюрьму для его безопасности

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Россиянин Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюремного заключения, просил, чтобы его оставили в тюрьме Fort Dix в штате Нью-Джерси, а не переводили в другое учреждение. Его самочувствие нормальное, сообщила ТАСС его супруга Виктория Ярошенко.

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"[Он ожидает своего перевода] в Бруклине, из-за безопасности его [переводят]. Могут завтра, могут послезавтра [отправить в другую тюрьму], я думаю, что это недолго будет. Он вчера позвонил из Бруклина, сказал как самочувствие, что все нормально. Он хотел остаться в Fort Dix, ему отказали", - сказала она, добавив, что перевод в другое учреждение - решение самой администрации тюрьмы.

В среду пресс-служба посольства РФ в США сообщила о переводе Ярошенко из тюрьмы Fort Dix во временный изолятор в Нью-Йорке. Его адвокат Алексей Тарасов ранее заявлял, что добивается перевода россиянина из спецблока тюрьмы. До этого Ярошенко был помещен в карцер, несмотря на проблемы с желудком и кишечником. В карцере он находился более месяца.

Как сообщили ТАСС в среду в американском Бюро тюрем, Ярошенко сейчас переведен в тюрьму Metropolitan Detention Center в Бруклине. Эта тюрьма, рассчитанная на 1864 заключенных, расположена в восточной части Нью-Йорка. Представитель администрации тюрьмы не смогла уточнить ТАСС, будет ли находиться россиянин в этой тюрьме длительное время или вскоре его переведут в другую тюрьму. По словам Тарасова, Ярошенко переводят в другое учреждение для его безопасности.

Ярошенко осужден в США 7 сентября 2011 года. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков США уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Официальные представители властей РФ и семья летчика, которая находится в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко российской стороне.

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