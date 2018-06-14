Суд оштрафовал экс-главу районной администрации в Удмуртии за взятку сотрудникам ГИБДД

ИЖЕВСК, 14 июня. /ТАСС/. Суд признал виновным бывшего главу администрации Балезинского района Удмуртии в даче взятки инспектору ГИБДД и назначил ему 200 тыс. рублей штрафа. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии.

"Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летнего бывшего главы администрации муниципального образования "Балезинский район". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что приговором суда ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.

В суде установлено, что в мае 2015 года мужчину, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники ГИБДД. Он предложил инспектору ДПС за вознаграждение не составлять протокол о правонарушении, получив отказ, он положил 30 тыс. рублей на приборную панель служебного автомобиля, после чего был задержан полицейскими.