Суд в Москве арестовал сотрудника Минобороны за получение взятки

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Юрия Ефимова за получение крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом было удовлетворено ходатайство об аресте Ефимова на два месяца", - сказал собеседник агентства, добавив, что дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ефимов был задержан во время получения взятки от бизнесмена в одном из столичных ресторанов за согласование цен контракта на создание системы контроля за обеспечением химической и биологической безопасности.