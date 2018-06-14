Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Москве арестовал сотрудника Минобороны за получение взятки

Происшествия
14 июня, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Работник департамента аудита госконтрактов ведомства Юрий Ефимов арестован на два месяца

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Юрия Ефимова за получение крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом было удовлетворено ходатайство об аресте Ефимова на два месяца", - сказал собеседник агентства, добавив, что дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ефимов был задержан во время получения взятки от бизнесмена в одном из столичных ресторанов за согласование цен контракта на создание системы контроля за обеспечением химической и биологической безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В "Нафтогазе" заявили, что Киев не пытается сохранить транзит российского газа любой ценой
2
Умер Станислав Говорухин
3
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
4
Биография Станислава Говорухина
5
Рябков: Россия считает преждевременным начинать процесс всеобщего ядерного разоружения
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Движение на улицах Москвы перекроют в связи с празднованием Ураза-байрам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости