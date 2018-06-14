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Восемь человек остаются в больницах после ДТП с маршруткой в Дагестане

Происшествия
14 июня, 10:12 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 14, июня. /ТАСС

Трое из них находятся в тяжелом состоянии

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МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Восемь человек, пострадавших в среду при столкновении маршрутной "Газели" с "КамАЗом" в Дагестане, остаются в больницах, сообщили в четверг ТАСС в региональном центре медицины катастроф.

"В больницах остаются восемь человек, трое из них в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава республики, пятеро пострадавших ночью были доставлены из Карабудахкентской районной больницы в Махачкалу.

"Трое - в республиканскую клиническую больницу, двое - в республиканский ортопедо-травматологический центр. Из них состояние троих тяжелое, один - в крайне тяжелом состоянии. Еще трое человек остаются в Карабудахкентской ЦРБ, их состояние среднее", - сказала представитель министерства, добавив, что остальные пострадавшие, в том числе трое детей, выписаны домой.

Ранее сообщалось что, ДТП произошло на трассе Манас - Карабудахкент. В результате аварии два человека погибли на месте, 17, в том числе трое детей, были госпитализированы.

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