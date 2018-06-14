Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-полицейским по делу о стрельбе на Рочдельской улице

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным приговор бывшему и.о. начальника уголовного розыска московского ОВД "Пресненский" Денису Ромашкину, получившему четыре года колонии по делу о перестрелке у ресторана на Рочдельской улице в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор суда - без изменений", - огласила постановление судья.

Также оставлен в силе приговор двум другим фигурантам этого дела - бывшему оперуполномоченному уголовного розыска отдела МВД по Пресненскому району Ильдару Шакирову, получившему три года и шесть месяцев колонии общего режима, и бывшему участковому Ренату Зиннатулину, осужденному на два года.

Приговор был вынесен в декабре прошлого года Пресненским судом. Все фигуранты были признаны виновными по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Суд засчитал осужденным в срок отбытия наказания время, проведенное в СИЗО, в связи с чем Зиннатулин вышел на свободу в конце января этого года.

Следствие и суд установили, что 14 декабря 2015 года возле ресторана Elements на Рочдельской улице произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, еще восемь получили ранения. Находясь на месте происшествия, Ромашкин, Шакиров и Зиннатулин злоупотребили должностными полномочиями, не приняв должных мер для пресечения преступления.

Дело о перестрелке

По данным следствия, к перестрелке привел инцидент с собственницей кафе Жанной Ким (потерпевшая по делу), которая осталась недовольна работой дизайнера Фатимы Мисиковой (объявлена в международный розыск) и отказалась ей платить. Прибывшие для беседы с Ким лица, в числе которых был криминальный авторитет Андрей Кочуйков, сообщили, что они якобы представляют вора в законе Захария Калашова. Как считает полиция, они вымогали у Ким 8 млн рублей или документы на кафе в качестве оплаты долга перед дизайнером, угрожая физической расправой над ней и членами ее семьи.

Собственницу ресторана в ходе встречи представлял бывший сотрудник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев, который был арестован по обвинению в убийстве, после переведен под домашний арест. Как стало известно 21 декабря 2017 года со ссылкой на источник, близкий к следствию, уголовное преследование в отношении Буданцева прекращено.

Кочуйкова изначально обвинили в хулиганстве, затем ему переквалифицировали обвинение на вымогательство.

29 марта этого года Никулинский суд приговорил Калашова к 9 годам и 10 месяцам заключения, признав виновным по двум эпизодам вымогательства. Кочуйков приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии. Приговор был обжалован.