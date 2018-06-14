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Суд приговорил участника нападения на Буденновск к 14 годам колонии

Происшествия
14 июня, 11:16 дата обновления: 14 июня, 11:52 UTC+3

В результате нападения на город, которое произошло летом 1995 года, погибли 129 человек

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Бадрудди Даудов

Бадрудди Даудов

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг признал Бадрудди Даудова виновным в нападении на город Буденновск на Ставрополье в составе банды Шамиля Басаева летом 1995 года, приговорив его к 14 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Признать Даудова виновным в инкриминируемых ему преступлениях, < назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья.

Защита Даудова намерена обжаловать вынесенный ему приговор, сообщила журналистам адвокат Юлия Редькина. "40 свидетелей в ходе судебного процесса подтвердили, что Даудов на момент инкриминируемого преступления находился в другом месте - суд не принял эти показания", - сказала она.

Обвинительное заключение по делу уроженца Чечни Бадрудди Даудова направили в суд в декабре 2017 года. По версии следствия, в июне 1995 года он в составе банды Басаева совершил вооруженное нападение на Буденновск, в результате которого почти 1,6 тыс. человек удерживались в заложниках, 129 человек погибли, 317 получили ранения.

Организатор теракта Шамиль Басаев был уничтожен в результате спецоперации в Ингушетии в 2006 году.

В декабре 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к длительным срокам двух участников нападения на Буденновск: Рамзан Белялов получил 15 лет лишения свободы, Магомед Маздаев - 13 лет. 

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