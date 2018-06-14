Заключенный захватил заложника в тюрьме на северо-востоке Франции

ТАСС, 14 июня. Заключенный в четверг захватил надзирателя в заложники на северо-востоке Франции. Об этом сообщило агентство France-Presse.

По его данным, инцидент произошел в тюрьме в городе Вильно-ла-Гранд (департамент Об).

Заключенный отбывает наказание за уголовное преступление. На место прибыла ударная группа спецназа министерства юстиции по освобождению заложников. Начата операция по подготовке штурма помещения, в котором находятся преступник и его заложник.

Инцидент в тюрьме произошел всего через день после того, как в центре Парижа один человек в течение нескольких часов удерживал в здании двух заложников, одного из которых он облил бензином. В ходе операции полиции злоумышленник был схвачен, а заложники освобождены, они не пострадали. Преступник находится в настоящее время на экспертизе у психиатров, так как полиция обратила в ходе переговоров с ним внимание на то, что он говорил бессвязно, перечисляя различные теракты во Франции и совершивших их людей. Он также требовал, чтобы к нему был вызван посол Ирана во Франции.