Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заключенный захватил заложника в тюрьме на северо-востоке Франции

Происшествия
14 июня, 11:28 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 14, июня. /ТАСС

На место происшествия прибыла группа спецназа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 июня. Заключенный в четверг захватил надзирателя в заложники на северо-востоке Франции. Об этом сообщило агентство France-Presse.

По его данным, инцидент произошел в тюрьме в городе Вильно-ла-Гранд (департамент Об).

Заключенный отбывает наказание за уголовное преступление. На место прибыла ударная группа спецназа министерства юстиции по освобождению заложников. Начата операция по подготовке штурма помещения, в котором находятся преступник и его заложник.

Инцидент в тюрьме произошел всего через день после того, как в центре Парижа один человек в течение нескольких часов удерживал в здании двух заложников, одного из которых он облил бензином. В ходе операции полиции злоумышленник был схвачен, а заложники освобождены, они не пострадали. Преступник находится в настоящее время на экспертизе у психиатров, так как полиция обратила в ходе переговоров с ним внимание на то, что он говорил бессвязно, перечисляя различные теракты во Франции и совершивших их людей. Он также требовал, чтобы к нему был вызван посол Ирана во Франции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Попавшие под тонны воды с Ил-76 в Ногинске сотрудники ДПС наблюдали за учениями авиации
3
Биография Станислава Говорухина
4
Умер Станислав Говорухин
5
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
6
В "Нафтогазе" заявили, что Киев не пытается сохранить транзит российского газа любой ценой
7
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости