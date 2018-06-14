СМИ: захваченный в тюрьме на северо-востоке Франции заложник освобожден

ТАСС, 14 июня. Заложник, захваченный в четверг одним из заключенных на северо-востоке Франции, освобожден. Об этом сообщил телеканал BFM по данным, полученным из нескольких источников.

Инцидент с захватом в заложники одного из надзирателей тюрьмы в городе Вильно-ла-Гранд (департамент Об), произошел утром в четверг. Совершивший его человек отбывает в тюрьме наказание за торговлю наркотиками.

На место инцидента немедленно прибыла ударная группа спецназа министерства юстиции по освобождению заложников, была начата операция по подготовке штурма помещения, в котором находились преступник и его заложник. Одновременно проводились и переговоры с заключенным, который, как выяснилось, требовал перевода в другую тюрьму. Они увенчались успехом и преступник отпустил заложника.

Преступник сейчас проходит психиатрическую экспертизу, так как полиция во время переговоров с ним обратила внимание на то, что он говорил бессвязно, перечисляя различные теракты во Франции и совершивших их людей. Он также требовал, чтобы к нему был вызван посол Ирана во Франции.

Инцидент в тюрьме в Вильно-ла-Гранд произошел всего через день после того, как в центре Парижа злоумышленник в течение нескольких часов удерживал в здании двух заложников, одного из которых он облил бензином. В ходе операции полиции преступник был схвачен, заложники освобождены, они не пострадали.