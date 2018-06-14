Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: захваченный в тюрьме на северо-востоке Франции заложник освобожден

Происшествия
14 июня, 13:54 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 14, июня. /ТАСС

Преступника направили на психиатрическую экспертизу, сообщает BFM

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 июня. Заложник, захваченный в четверг одним из заключенных на северо-востоке Франции, освобожден. Об этом сообщил телеканал BFM по данным, полученным из нескольких источников.

Инцидент с захватом в заложники одного из надзирателей тюрьмы в городе Вильно-ла-Гранд (департамент Об), произошел утром в четверг. Совершивший его человек отбывает в тюрьме наказание за торговлю наркотиками.

На место инцидента немедленно прибыла ударная группа спецназа министерства юстиции по освобождению заложников, была начата операция по подготовке штурма помещения, в котором находились преступник и его заложник. Одновременно проводились и переговоры с заключенным, который, как выяснилось, требовал перевода в другую тюрьму. Они увенчались успехом и преступник отпустил заложника.

Преступник сейчас проходит психиатрическую экспертизу, так как полиция во время переговоров с ним обратила внимание на то, что он говорил бессвязно, перечисляя различные теракты во Франции и совершивших их людей. Он также требовал, чтобы к нему был вызван посол Ирана во Франции.

Инцидент в тюрьме в Вильно-ла-Гранд произошел всего через день после того, как в центре Парижа злоумышленник в течение нескольких часов удерживал в здании двух заложников, одного из которых он облил бензином. В ходе операции полиции преступник был схвачен, заложники освобождены, они не пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Пенсионный возраст в России. Досье
3
"Газпром" добился остановки исполнения решения суда по контракту с "Нафтогазом" на транзит
4
Украина открывает восемь визовых центров в России
5
Авдотья Смирнова: нашему обществу надо повзрослеть
6
Умер Станислав Говорухин
7
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости