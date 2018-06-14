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Защита авторов Regnum планирует подать жалобу на имя руководства Верховного суда

Происшествия
14 июня, 13:13 дата обновления: 14 июня, 13:49 UTC+3

Минский городской суд 2 февраля признал Юрий Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко виновными в разжигании национальной вражды и приговорил их к пяти годам лишения свободы

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МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Представители защиты обвиняемых в разжигании национальной розни авторов статей в информационном агентстве Regnum, осужденных к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора, подадут надзорную жалобу на имя руководства Верховного суда. Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Мария Игнатенко, отвечая на вопрос ТАСС.

"В самое ближайшее время мы подадим жалобу в порядке надзора на имя руководства Верховного суда", - отметила адвокат.

В четверг Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор трем авторам статей в информационном агентстве Regnum в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой приговора на три года за разжигание национальной вражды или розни. Одновременно апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобы обвиняемых на приговор суда первой инстанции. Обвиняемые просили Верховный суд отменить приговор и прекратить уголовное производство.

Такой же позиции придерживались представители защиты. Как заявила в ходе судебных прений адвокат Мария Игнатенко, данным уголовным делом "создан ужасающий прецедент в отношении свободы слова". "Эти люди 14 месяцев находились в условиях содержания, близких к тюремным [в СИЗО], по крайне спорному обвинению", - заявила представитель защиты.

Минский городской суд 2 февраля признал Юрий Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко виновными в разжигании национальной вражды и приговорил их к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора на три года, освободив из-под стражи в зале суда. Белорусские авторы ряда российских информационных ресурсов были арестованы в конце 2016 года по обвинению в разжигании национальной розни. Двоим из них также инкриминировалась незаконная предпринимательская деятельность. В ходе судебного процесса это обвинение было снято.

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