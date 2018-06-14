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Суд продлил на три месяца срок ареста замначальника ГСУ СК РФ по Москве Никандрова

Происшествия
14 июня, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Заседание по делу Дениса Никандрова проводилось в закрытом режиме

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 19 сентября арест заместителю начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денису Никандрову, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест Никандрову на срок до 19 сентября", - сказал судья. Заседание проходило в закрытом режиме, слушателей и представителей СМИ пустили только на оглашение постановления.

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием.

По версии следствия, задержание высокопоставленных сотрудников СК связано с получением взятки в размере €500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), являющегося одним из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.

Рассмотрение дела в отношении Максименко уже завершено. Мосгорсуд 20 апреля признал его виновным в получении двух взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн рублей.

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