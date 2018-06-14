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Суд арестовал акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма"

Происшествия
14 июня, 15:10 дата обновления: 14 июня, 16:03 UTC+3

Сторона защиты в четверг отозвала ранее поданную жалобу на арест акций

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Зиявудин и Магомед Магомедовы

Зиявудин и Магомед Магомедовы

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма", в рамках уголовного дела в отношении ее совладельца Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

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Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде, где в четверг рассматривается жалоба защиты на арест ценных бумаг.

"Обеспечительный арест наложен на акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма". Данный арест был наложен 28 апреля", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что были арестованы акции входящих в группу "Сумма" ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (Fesco) и ЗАО "Портофлот". "Как следует из материалов дела, в Мосгорсуд поступила жалоба на арест акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" и ЗАО "Портофлот", входящих в группу "Сумма", - сказал судья.

В ходе заседания жалоба на арест акций компаний была отозвана стороной защиты, сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда. "В связи с тем, что сторона защиты отозвала свои жалобы, производство по ним прекратить", - сказала судья.

31 марта Тверской суд арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова на два месяца. Братьям вменяется организация преступного сообщества, хищение 2,5 млрд рублей, а экс-глава компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на банковские счета Магомедовых и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства наложен арест. Также был наложен обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела.

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Персоны
Магомедов, Зиявудин Гаджиевич
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Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
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