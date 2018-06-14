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Пять человек пострадали в ДТП на дороге из Архангельска в Северодвинск

Происшествия
14 июня, 15:15 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 14, июня. /ТАСС

Трех человек с черепно-мозговыми травмами доставили в больницу

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. /ТАСС/. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении рейсового пассажирского автобуса № 138 и УАЗа-"буханки" в четверг на мосту в районе поселка Лайский Док на дороге Архангельск - Северодвинск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Рейсовый автобус №138 шел из Архангельска в Северодвинск, на мосту в районе Лайского Дока он столкнулся с УАЗиком-"буханкой". В автобусе находилось около 20 человек, двое пострадавших, в том числе ребенок, не были госпитализированы. В УАЗике находилось три человека, все они с черепно-мозговыми травмами госпитализированы в областную больницу в Архангельске", - рассказали в пресс-службе.

Обстоятельства аварии выясняются.

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