Пять человек пострадали в ДТП на дороге из Архангельска в Северодвинск

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. /ТАСС/. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении рейсового пассажирского автобуса № 138 и УАЗа-"буханки" в четверг на мосту в районе поселка Лайский Док на дороге Архангельск - Северодвинск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Рейсовый автобус №138 шел из Архангельска в Северодвинск, на мосту в районе Лайского Дока он столкнулся с УАЗиком-"буханкой". В автобусе находилось около 20 человек, двое пострадавших, в том числе ребенок, не были госпитализированы. В УАЗике находилось три человека, все они с черепно-мозговыми травмами госпитализированы в областную больницу в Архангельске", - рассказали в пресс-службе.

Обстоятельства аварии выясняются.