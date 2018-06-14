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Трое пьяных россиян подрались на борту самолета Москва - Ереван

Происшествия
14 июня, 16:26 UTC+3 ЕРЕВАН 14, июня. /ТАСС

Полицейские не стали задерживать пассажиров

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ЕРЕВАН, 14 июня. /ТАСС/. Трое граждан России в четверг устроили пьяную драку в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, сообщает пресс-служба полиции Армении.

"Из международного ереванского аэропорта Звартноц в полицию поступил звонок о том, что в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, происходит драка. После приземления самолета полиция выяснила, что трое пассажиров - граждане России - в нетрезвом состоянии подрались друг с другом", - говорится в сообщении.

Как уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе полиции, граждане России были доставлены в линейный отдел полиции аэропорта Звартноц. Впоследствии выяснилось, что один из инициаторов драки получил легкие телесные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать пассажиров.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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