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Владелец лодочной станции в Волгограде не признал вину в столкновении катамарана с баржей

Происшествия
14 июня, 16:28 дата обновления: 14 июня, 16:31 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 14, июня. /ТАСС

В результате происшествия погибли 11 человек

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ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Владелец лодочной станции компании "Пристань" Леонид Жданов, который не предотвратил выход в акваторию Волги катамарана, столкнувшегося с баржей, не признает вину в происшествии, повлекшем гибель 11 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Соболезную, но вины не признаю своей", - сказал Жданов журналистам до начала судебного заседания.

Он уточнил, что на станции должны оценивать состояние управляющих судами людей. Состояние капитана катамарана, по словам его сотрудников, было "нормальным", однако сам Жданов его не видел. Кроме того, он заявил, что не знал об отсутствии регистрации катамарана в ГИМС.

В четверг Центральный районный суд Волгограда рассматривает ходатайство следователя Южного следственного управления на транспорте СК РФ об аресте владельца лодочной станции. Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"). По данным СК, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. В день ЧП на нем находились 16 человек при разрешенной вместимости 12.

ЧП произошло поздно вечером 11 июня в 250 м от берега около грузового порта Ворошиловского района города. Спасены пять пассажиров катамарана, троих госпитализировали. По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, игнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи. Судмедэкспертиза установила, что в крови капитана и собственника катамарана, экс-главы Калачевского района Дмитрия Хахалева, погибшего при столкновении с баржей, обнаружен алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения - с 2,5 начинается сильная степень алкогольного опьянения.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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