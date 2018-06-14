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Британец задержан в центре Москвы за нарушение общественного порядка

Происшествия
14 июня, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

После оформления административных материалов в отделе полиции его отпустят

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в центре Москвы подданного Великобритании за нарушение общественного порядка.

"В центре столицы на Манежной площади сотрудниками полиции был задержан иностранный гражданин за нарушение общественного порядка. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, после оформления административных материалов он будет отпущен.

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