Суд арестовал владельца лодочной станции в Волгограде по делу о затонувшем катамаране

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Волгоградский суд арестовал в четверг Леонида Жданова - владельца лодочной станции, откуда вышел катамаран, затонувший при столкновении с баржей на Волге, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство удовлетворить <…> о мере пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал судья.

Аргументируя просьбу об аресте Жданова, прокурор утверждал, что подозреваемый, по мнению следствия, может скрыться или же препятствовать расследованию. Сам Жданов вину не признал и, как и адвокат, попросил суд о другой мере - домашнем аресте.

Поздно вечером 11 июня в 250 м от берега около грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров катамарана, троих госпитализировали. Ранее сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России задержали владельца лодочной станции ООО "Пристань" Жданова, который не предотвратил выход в акваторию Волги катамаран, впоследствии столкнувшегося с баржей.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц"). По данным СК, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. На нем находились 16 человек при разрешенной вместимости 12. По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи.

Судмедэкспертиза показала, что в крови капитана и собственника катамарана, экс-главы Калачевского района Дмитрий Хахалева, погибшего при столкновении с баржей, обнаружен алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения - с 2,5 начинается сильная степень алкогольного опьянения.