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В Ярославле задержали мужчину, подозреваемого в истязании сына

Происшествия
14 июня, 18:08 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 14, июня. /ТАСС

Ранее в правоохранительные органы обратился местный житель, рассказавший, что ребенка держат на цепи

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Следственные органы задержали в Ярославле мужчину, подозреваемого в истязании своего 13-летнего ребенка. По данным следствия, он держал мальчика на цепи, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Кристина Гузовская.

"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сказала Гузовская.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины из-за истязаний им 13-летнего ребенка.

В семье мужчины было пятеро детей, четверо - несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что вечером 8 июня свидетель преступления сообщил о нем в правоохранительные органы. Он рассказал, что в одном из сел Некрасовского района в семье издеваются над 13-летним сыном, мальчика держат на цепи. Следователи сразу начали проверку и работали на месте, где нашли ребенка, всю ночь. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин также подключился к проверке сообщения об издевательствах над ребенком.

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