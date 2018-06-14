Из России выдворят притворявшихся болельщиками иностранцев, пытавшихся попасть в Финляндию

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июня. /ТАСС/. Четырех марокканцев, которые приехали в Россию под видом болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года и пытались незаконно попасть через Карелию в Финляндию, выдворят по решению суда на родину. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по республике.

По данным ведомства, 8 июня в пограничной зоне в районе поселка Кетроваара были задержали четырех граждан Марокко, которые ранее приехали в Москву. Для поездки в Россию они приобрели паспорта болельщиков, которые не требуют получения визы при въезде в Россию. Кроме того, у марокканцев были приобретены электронные билеты на матч Марокко - Иран. Всех иностранцев задержали пограничники при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ с Финляндией, отметили в ведомстве.

"При рассмотрении дела в Лахденпохском районном суде Карелии с участием переводчика свою вину в совершении административного правонарушения марокканцы признали полностью и пояснили, что их конечной целью было не желание побывать на чемпионате мира по футболу, а пересечение границы, чтобы оказаться на территории Финляндии. В результате судья постановил - назначить наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей с административным принудительным выдворением за пределы России", - говорится в сообщении.

После решения суда приставы доставили нарушителей в Петрозаводск. Сейчас марокканцы находятся в региональном Центре временного содержания иностранных граждан МВД, добавили в пресс-службе.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Первый матч ЧМ-2018 между командами России и Саудовской Аравии начался 14 июня в 18:00 мск.