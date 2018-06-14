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Экс-капитан ВМФ из Петербурга признался в хищении миномета

Происшествия
14 июня, 19:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, июня. /ТАСС

По версии следствия, в августе прошлого года Александр Кушнарев открыл стрельбу на территории гаражного кооператива

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Бывший капитан Военно-морского флота в отставке Александр Кушнарев признался в хищении миномета с Ржевского артиллерийского полигона в Петербурге. Как сообщил журналистам экс-морпех после окончания судебного следствия в Красногвардейском районном суде, он требовал особого порядка рассмотрения дела.

"Мы заявили об особом порядке, но сразу после этого появились дополнительные статьи [обвинения]. Мы готовы были признать ст. 231 УК РФ ("Хулиганство") в связи с тем, что никому не был причинен вред <…> Со ст. 226 УК РФ ("Хищение оружия") вообще получилась борьба с ветряными мельницами, там [на артиллерийском полигоне] были очень плохие условия хранения миномета, я слышал о школьниках, которые лазали на склады. Для того, чтобы командование частью озаботилось, я собирался сдать миномет сотрудникам ФСБ", - сказал Кушнарев.

По словам фигуранта, после того, как он вместе с защитником заявил о рассмотрении дела в особом порядке, его обвинили в изготовлении самодельного взрывного устройства, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также краже. Обвинение по этим статьям Кушнарев признавать не стал, поэтому Красногвардейский районный суд рассматривает дело в обычном порядке, но экс-капитан отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

По версии следствия, в августе прошлого года Кушнарев открыл стрельбу на территории гаражного кооператива на Рябовском шоссе рядом с Ржевским артиллерийским полигоном, после этого в его гараже обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Стрельба началась на почве резко возникших неприязненных отношений к двум военнослужащим, и эти действия были квалифицированы как административное нарушение по статье "Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах", по которой мировой суд Петербурга признал Кушнарева виновным и оштрафовал.

Параллельно с этим в Красногвардейском районном суде начали рассматривать уголовное дело. Двое свидетелей, выступавших сегодня в районному суде, заявили, что Кушнарев увлекается военной реконструкцией, а доступ к его гаражу имели десятки человек, которые хранили там свои вещи. Ранее Александр Кушнарев был капитаном на Северном флоте, но был отправлен в отставку за недопуск к материалам, содержащим государственную тайну.

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