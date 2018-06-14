Прокуратура проверит сообщения об издевательствах над инвалидом в Коми его братом-опекуном

СЫКТЫВКАР, 14 июня. /ТАСС/. Прокуратура города Инты в Республике Коми начала проверку по обращению правозащитников о размещении в интернете видеозаписи с запечатленными на ней издевательствами над инвалидом со стороны его брата-опекуна. Об этом сообщили в четверг ТАСС в республиканской прокуратуре.

Ранее на Youtube были размещены видеозаписи из квартиры, где проживает инвалид. На видео он выполняет по просьбе своего брата-опекуна различные поручения зрителей Youtube-канала.

"Проводится проверка по факту размещения на Youtube материалов, из которых можно сделать вывод о каких-то издевательствах над инвалидом. К этой проверке прокуратура Инты подключит еще органы опеки и попечительства, они <...> смогут дать компетентную оценку действиям брата-опекуна. Отдел МВД по Инте проводит доследственную проверку", - сказала ТАСС старший помощник прокурора республики Наталия Спиридонова.

Проверка проводится по обращению правозащитников, которые оказывают бесплатную юридическую помощь инвалидам и их представителям в рамках регионального проекта "Под защитой". К юристам обратились жители Инты, согласно информации которых брат инвалида "издевается над своим опекаемым", "получая за это вознаграждение", сообщается на странице проекта в соцсети "Вконтакте".