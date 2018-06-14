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Ущерб от действий главы Серпуховского района составил 62 млн рублей

Происшествия
14 июня, 20:00 UTC+3

Как заявили в СК, с 2008 по 2014 год Александр Шестун незаконно передал четыре земельных участка

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ущерб от действий главы главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, доставленного в Басманный суд для избрания меры пресечения по обвинению в превышении должностных полномочий, составил более 62 млн рублей. Об этом в суде сообщил представитель Следственного комитета РФ.

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Источник: глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в СК

"С 2008 год по 2014 год Шестун осуществил незаконную передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе Московской области, нанеся тем самым ущерб в размере более 62 млн рублей", - заявил следователь.

Следователь также сообщил, что Шестуну могут предъявить новые обвинения по другим эпизодам. "Следствие продолжает проверку действий Шестуна на посту главы района, нельзя исключать предъявления ему новых обвинений по другим эпизодам", - сказал следователь.

По мнению следствия, находясь на свободе, Шестун сможет скрыться или воспрепятствовать сбору улик.

Сам Шестун перед началом заседания отверг обвинения и назвал их "заказными". Защита в начале заседания просила допросить жену Шестуна по характеристке его личности, однако судья Юлия Сафина отклонила ходатайство в связи с тем, что свидетель не успела зайти в суд до прекращения приема посетителей. "Отклонить ходатайство защиты на основании того, что не обеспечена явка свидетеля в здание суда", - огласила постановление судья Сафина.

Глава Серпуховского района Подмосковья обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Наказание по данной статье - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

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