Глава Серпуховского района арестован до 13 августа за должностное преступление

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу до 13 августа главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна по обвинению в превышении полномочий при предоставлении четырех земельных участков под строительство торговых центров стоимостью около 62 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шестуну меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 августа ", - огласила постановление судья Юлия Сафина.

Сторона защиты обвиняемого сообщила ТАСС о намерении обжаловать постановление о заключении Шестуна под стражу. "Защита считает обвинение Шестуна необоснованным, а его арест излишне строгой мерой пресечения, мы будем обращаться с жалобой в Мосгорсуд", - сказал адвокат Павел Беспалов.

Дело Шестуна

Глава района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Наказание по данной статье - лишение свободы на срок от трех до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Перед заседанием суда Шестун сказал журналистам, что не признает вину в инкриминируемом преступлении, назвал уголовное преследование в его отношении "полной заказухой по беспределу". Следствие просило суд арестовать его на два месяца.

В среду адвокат Беспалов сообщал о том, что в доме главы района силовики провели обыск. По информации защитника, в отношении Шестуна возбуждено дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками. Этим событиям 10-15 лет и Шестун не имеет к ним никакого отношения, сказал он.

По словам представителя Следственного комитета РФ, "с 2008 год по 2014 год Шестун осуществил незаконную передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе Московской области, нанеся тем самым ущерб в размере более 62 млн рублей".

Сам обвиняемый считает, что дело в его отношении возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов. "Следственный комитет вытащил этот "старый кафтан", это уголовное дело десятилетней давности для оказания на меня давления, чтобы не дать мне переизбраться на пост главы Серпуховского района и остановить мою борьбу против мусорных полигонов", - сказал Шестун в суде.

Серпуховской муниципальный район - единственный район Московской области, где сохранился институт избрания главы администрация. Ранее в Серпуховском районе прошли митинги против расширения мусорного полигона.