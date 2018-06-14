Прокуратура нашла свалки мусора на кладбищах в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области выявила нарушения закона о погребении на местных кладбищах. Как сообщтла в четверг пресс-служба ведомства, на их территориях обнаружены свалки мусора, учреждениям по оказанию ритуальных услуг вынесены постановления о возбуждении административных дел.

"Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, <…> а именно наличие свалок бытового мусора <…> В отношении должностных лиц МБУ "Служба ритуальных услуг Ломоносовского муниципального района" и МУП "Вечность" вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что проверка соблюдения требований закона о погребении и похоронном деле органами местного самоуправления была проведена по многочисленным обращениям жителей.

Главе администрации МО Ломоносовский муниципальный район внесены представления за выдачу администрацией разрешения на захоронение на закрытом кладбище, на котором делать это запрещено. В отношении должностного лица местной администрации, которое выдало такое разрешение, прокуратурой вынесено постановление о возбуждении административного дела по ст. 19.1 КоАП РФ ("Самоуправство"). Ход устранения нарушений поставлен на контроль.