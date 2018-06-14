Приговор по делу об избиении полицейским задержанного в КЧР продолжат оглашать 15 июня

ЧЕРКЕССК, 14 июня. /ТАСС/. Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии 15 июня продолжит оглашение приговора бывшему заместителю начальника полиции Черкесска Руслану Рахаеву, обвиняемому в избиении до смерти задержанного, начавшееся в четверг. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Верховного суда КЧР Солтан Байрамуков.

"Оглашение приговора по делу Рахаева началось 14 июня в 10:00, около 23:00 судья объявил перерыв до 10 часов 15 июня", - сказал Байрамуков, добавив, что апреле 2017 года дело в третий раз поступило на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что Рахаев вину не признает. Гособвинение просит для бывшего полицейского 13 лет колонии. На прениях прокурор также просил суд взыскать с подсудимого 1 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.

Дело полицейского

По версии следствия, 6 октября 2011 года сотрудники отдела МВД по Черкесску задержали двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На следующий день Рахаев избил одного из них в своем кабинете, мужчина скончался до приезда скорой помощи. Рахаев скрылся и был задержан 29 февраля 2012 года на территории Кабардино- Балкарии. В июле 2013 года он был осужден на 13 лет лишения свободы, в октябре того же года приговор был отменен Верховным судом КЧР из-за процессуальных нарушений.

По делу было назначено повторное следствие, а экс- полицейский отпущен под подписку о невыезде. В июне 2015 года дело вновь поступило в Черкесский городской суд, который 3 ноября 2016 года вернул его в прокуратуру. В решении инстанции отмечалось, что дело возвращено с целью "устранения препятствий для рассмотрения судом". Судья на процессе отмечал, что из материалов дела "невозможно утвердительно говорить о виновности или невиновности Рахаева".