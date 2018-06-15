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СМИ: пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Канаде из-за возгорания

Происшествия
15 июня, 0:16 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 15, июня. /ТАСС

Среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал

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ОТТАВА, 15 июня. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании WestJet, следовавший из канадского Калгари (провинция Альберта) в Ванкувер (провинция Британская Колумбия), совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

По его данным, спустя 15 минут после вылета пилотам поступил сигнал о возгорании в грузовом отсеке. Командир воздушного судна принял решение вернуть Boeing-737 в Калгари. Посадка прошла в штатном режиме, среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.

Сколько человек находилось на борту самолета, не сообщается. По информации перевозчика, все пассажиры вылетели в Ванкувер другим рейсом. По факту случившегося Совет по безопасности на транспорте Канады начал проверку.

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