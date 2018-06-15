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СМИ: в Великобритании задержали двух мужчин, подозреваемых в планировании атаки

Происшествия
15 июня, 3:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Следователи предполагают, что задержанные собирались устроить нападение, подобное теракту на станции Parsons Green в метро Лондона

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ТАСС, 15 июня. Британские полицейские из антитеррористического подразделения задержали двух мужчин после того, как собственник, у которого они снимали жилье в графстве Большой Манчестер, обнаружил хранившиеся у них подозрительные объекты. Как пишет в четверг газета The Sun, таким образом, могла быть предотвращена попытка атаки с использованием самодельной бомбы, которую предположительно планировали совершить задержанные.

По данным издания, мужчины снимали дом в городе Бери, но были выселены из него, так как в течение продолжительного времени не вносили плату за проживание. "Молодые люди не платили за жилье на протяжении нескольких месяцев, поэтому собственник отправился проверить, не нанесли ли они какого-либо ущерба, - приводит газета слова источника. - Они просили владельца позволить им остаться еще на две недели, после чего, по их словам, они бы ушли".

Отмечается, что в дом собственник вернулся через несколько дней и обнаружил в помещении ведро с прикрепленными к нему пластиковыми коробками, а также электроинструменты и изображения огнестрельного оружия. После этого он передал информацию полиции, в результате чего мужчин задержали. При последующем обыске здания стражи порядка также обнаружили топоры, ножи, маски и пропагандистские материалы "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).

По данным The Sun, следователи рассматривают версию, согласно которой мужчины планировали совершить атаку, подобную теракту на наземной станции Parsons Green лондонского метрополитена. Как пишет издание, предполагается, что мужчины собирались напасть на полицейские или военные цели.

15 сентября 2017 года в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green лондонского метрополитена в результате взрыва пострадал 51 человек. Взрывное устройство, запрятанное в ведре у дверей вагона, сработало не полностью. Самодельная бомба была начинена ножевыми лезвиями, шурупами и металлической шрапнелью.

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