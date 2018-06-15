Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Торонто во время стрельбы на детской площадке пострадали два ребенка

Происшествия
15 июня, 5:09 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 15, июня. /ТАСС

По данным полиции, ранения получили две сестры в возрасте 5 и 9 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 15 июня. /ТАСС/. Два ребенка получили ранения в результате стрельбы на одной из детских площадок в канадском Торонто. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, пострадавшие - две сестры в возрасте 5 и 9 лет. Младшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, но сейчас жизни девочек вне опасности.

По словам очевидцев, напротив детской площадки рядом с парком в восточной части мегаполиса, на которой в это время находились 11 детей, остановилась машина. Находившийся в ней мужчина открыл стрельбу из пистолета, предположительно, по другому мужчине, который был в тот момент в парке.

Сейчас полиция разыскивает водителя автомобиля, стрелявшего и предполагаемую жертву стрелка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Канада
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство предложило повысить пенсионный возраст
2
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
3
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
4
Пенсионный возраст в России. Досье
5
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Белый дом отказался комментировать информацию о том, что Трамп назвал Крым российским
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости