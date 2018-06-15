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Во Флориде шесть человек госпитализированы после инцидента на "американских горках"

Происшествия
15 июня, 5:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Всего с аттракциона было снято 10 человек

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ТАСС, 15 июня. По меньшей мере шести людям потребовалась госпитализация после того, как вагонетка аттракциона "американские горки" сошла с рельсов в городе Дейтона-Бич (штат Флорида). Об этом в четверг сообщил местный пожарный департамент.

По его данным, всего с аттракциона было снято 10 человек, шесть из которых были доставлены в больницу. "Двое человек упали на землю с высоты 34 футов (более 10 метров - прим. ТАСС)", - говорится в Twitter пожарной службы.

Степень тяжести травм, полученных пострадавшими, неизвестна.

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