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В Бурятии возбудили дело после хищения имущества лечебницы в Тункинской долине

Происшествия
15 июня, 6:34 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 15, июня. /ТАСС

Ущерб оценивается в 10 млн рублей

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УЛАН-УДЭ, 15 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения имущества бальнеологической лечебницы в Тункинской долине Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Группой должностных лиц районной администрации в период с 2013 по 2015 год совершено хищение объектов недвижимости, в том числе зданий ванного корпуса, спелеокамеры, пансионата, используемых курортной бальнеологической лечебницей "Нилова-Пустынь". По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - сообщили в ведомстве.

Прокурорская проверка показала, что муниципальное имущество незаконным путем было внесено в уставный капитал ООО "Здоровье". "В результате лечебница "Нилова-Пустынь" утратила не только право на объекты недвижимости, необходимые для выполнения муниципального задания, но и потенциальную возможность использовать имущество для осуществления основных видов деятельности", - пояснили в прокуратуре.

В результате муниципальному образованию причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму около 10 млн рублей. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Бурятии.

"Нилова Пустынь" находится в ущелье хребтов Восточного Саяна, на высоте около 900 метров над уровнем моря. Уникальность лечебницы в применении радоновых ванн при лечении болезней опорно-двигательного аппарата, кожных заболеваний, болезней периферической и центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы.

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