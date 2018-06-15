Экс-начальнику МЧС Кузбасса не удалось оспорить свой арест

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил под арестом бывшего начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Центрального районного суда города Кемерово в отношении Мамонтова Александра Сергеевича оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов <…> без удовлетворения", - сказала судья Татьяна Кужель.

Адвокат Ирина Новикова просила освободить Мамонтова из СИЗО, избрав другую меру пресечения. Она заявила, что следствие не представило доказательств того, что ее доверитель может скрыться, а суд первой инстанции "достаточно формально" перечислил в решении доводы защиты. В частности, не были учтены доводы о состоянии семьи, здоровья, и заслуги обвиняемого.

Мамонтов в суде просил учесть, что у него двое детей и положительная характеристика. Экс-начальник МЧС Кузбасса просил "отменить решение Центрального районного суда и рассмотреть в качестве меры пресечения домашний арест или подписку о невыезде". При этом он гарантировал "полное содействие следствию".

Представитель прокуратуры против ходатайства адвоката возражала, отметив, что суд первой инстанции в полном объеме учел данные о личности Мамонтова, а также показания свидетелей и потерпевших. Она также сообщила, что защита не представила доказательств наличия у обвиняемого заболеваний, которые бы препятствовали его аресту. Потерпевшие также просили оставить Мамонтова под арестом.

Дело Мамонтова

Как сообщалось ранее, Мамонтов был задержан в конце мая, суд по ходатайству избрал меру пресечения в виде ареста до 25 июля, защита обвиняемого подала апелляцию. После ареста президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Мамонтова с должности начальника областного главка МЧС.

Экс-глава ГУ МЧС обвиняется по ст. 293 ("Халатность") и ст. 160 ("Растрата") УК РФ. Своей вины он не признал. При избрании меры пресечения на заседании Центрального районного суда представитель Следственного комитета - старший следователь при председателе СК России по особо важным делам Рустам Габдулин сообщал, что "Зимняя вишня" не была включена в план проверок на 2018 год, хотя должна быть внесена в него.

Кроме того, по данным следствия, Мамонтов в период с мая по сентябрь 2017 года "получил достоверную информацию о грубых нарушениях требований пожарной безопасности при эксплуатации ТРЦ", но не организовал проведение предусмотренной законом внеплановой проверки.

Мамонтова также обвиняют в растрате денег ГУ МЧС на сумму более 1,8 млн рублей. По версии СК, он нанял трех сотрудников, которые фактически свои обязанности не выполняли, но с июня 2015 года по апрель 2018 года получали зарплату.

О пожаре и арестах

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят десять человек.

Восемь из них были задержаны и арестованы в конце марта - начале апреля на два месяца. Суд продлил им арест еще на три месяца. Кемеровский областной суд 9 июня рассмотрел четыре жалобы на это решение, но оставил его в силе.

Мамонтов вместе с начальником отдела областного главка МЧС Григорием Терентьевым был задержан в конце мая. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста до 25 июля.