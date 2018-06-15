Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат омского Заксобрания обвиняется в мошенничестве с тарифами на транспортировку газа

Происшествия
15 июня, 7:40 UTC+3 ОМСК ОМСК 15, июня. /ТАСС

Сергей Калинин задержан

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 15 июня. /ТАСС/. Депутат Заксобрания Омской области и председатель совета директоров ООО "Холдинговая компания "Акция" Сергей Калинин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при установлении тарифа по транспортировке газа. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Депутат задержан, следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

"По версии следствия, в 2011-2018 годах за счет искусственного включения в тариф ООО "Омскгазсеть" необоснованных затрат на аренду газопроводов у потребителей газа были похищены денежные средства в особо крупном размере. В рамках расследования дела задержан депутат Законодательного Собрания Омской области Сергей Калинин - руководитель одной из афиллированных компаний, участвующих в мошеннической схеме. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Болдинова.

По данным прокуратуры Омской области, общая сумма ущерба составляет 1,4 млрд рублей.

Болдинова сообщила, что 7 июня в качестве одного из подозреваемых был также задержан директор "Омскгазсеть" Александр Орлов, которому уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Представитель следственного комитета отметила, что информация по делу была представлена УФАС России и послужила основанием для уменьшения в два раза тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям "Омскгазсети".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Омская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пенсионный возраст в России. Досье
2
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
6
Биография Станислава Говорухина
7
ЦБ опубликовал проект указания по изменению тарифов ОСАГО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости