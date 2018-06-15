Депутат омского Заксобрания обвиняется в мошенничестве с тарифами на транспортировку газа

ОМСК, 15 июня. /ТАСС/. Депутат Заксобрания Омской области и председатель совета директоров ООО "Холдинговая компания "Акция" Сергей Калинин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при установлении тарифа по транспортировке газа. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Депутат задержан, следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

"По версии следствия, в 2011-2018 годах за счет искусственного включения в тариф ООО "Омскгазсеть" необоснованных затрат на аренду газопроводов у потребителей газа были похищены денежные средства в особо крупном размере. В рамках расследования дела задержан депутат Законодательного Собрания Омской области Сергей Калинин - руководитель одной из афиллированных компаний, участвующих в мошеннической схеме. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Болдинова.

По данным прокуратуры Омской области, общая сумма ущерба составляет 1,4 млрд рублей.

Болдинова сообщила, что 7 июня в качестве одного из подозреваемых был также задержан директор "Омскгазсеть" Александр Орлов, которому уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Представитель следственного комитета отметила, что информация по делу была представлена УФАС России и послужила основанием для уменьшения в два раза тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям "Омскгазсети".