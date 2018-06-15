Суд оставил под арестом экс-главу Госстройнадзора Кузбасса по делу о пожаре в ТЦ

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении ареста в отношении бывшей начальницы Инспекции государственного строительного надзора региона Танзили Комковой, одной из фигурантов уголовного дела о пожаре и гибели 60 человек в торговом центре "Зимняя вишня", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд <…> постановил: постановление Центрального районного суда от 24 мая 2018 года о продлении срока содержания под стражей Комковой Танзиле Камильевне изменить - указать срок содержания под стражей продлен до 24 августа 2018 года. <…> В остальной части постановление оставить без изменения", - сказала судья Надежда Суворова.

Адвокат Любовь Воронина в суде заявила о непричастности Комковой к преступлению и просила отпустить ее из-под стражи. Она сообщила также, что, находясь под стражей, ее подзащитная направила заявление об увольнении по собственному желанию и с 24 апреля является безработной пенсионеркой.

Комкова еще раз заявила о своей невиновности, отметив, что в период ее работы, за четыре года эксплуатации ТЦ не произошло никаких аварийных ситуаций, например, обрушений или трещин. "Несущая способность здания была работоспособная", - сказала она, также попросив суд изменить меру пресечения.

Представитель прокуратуры настаивал на аресте, попросив суд только уточнить срок содержания под стражей: 24 августа вместо 25 августа установленного судом первой инстанции.

Дело Комковой

Как сообщалось, Комкова была задержана в конце марта, ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд арестовал ее на два месяца, 24 мая следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей до 25 августа, оно было удовлетворено. Объясняя необходимость продления ареста, представитель СК напомнил суду, что после возбуждения уголовного дела Комкова улетела в Москву, и ее пришлось принудительно возвращать в Кемерово.

По версии следствия, бывшая начальница инспекции в 2014 году давала заключение о соответствии здания ТЦ требованиям проектных и технических регламентов, в том числе по пожарной безопасности, а также издала приказ не привлекать экспертов для проведения проверки объекта на предмет соответствия необходимым требованиям.

Реконструкция здания проводилась незаконно, о чем администрация Кемерова уведомила Госстройнадзор. Инспекция возбудила административное дело, но впоследствии закрыла его в связи с истечением сроков давности. ТЦ по факту эксплуатировался до получения разрешения на ввод в эксплуатацию - по этой причине не проверялись на пожароопасность материалы, примененные при реконструкции, и не тестировались сигнализация и система пожаротушения. Также сообщалось, что Комкова могла действовать в интересах своего сына.