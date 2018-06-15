Защита экс-главы департамента МЧС просит СК прекратить уголовное дело о закупках Бе-200

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Адвокаты бывшего директора департамента развития МЧС Александра Томашова просят Следственный комитет РФ прекратить в отношении него уголовное преследование по делу о нецелевом использовании бюджетных средств ведомства на общую сумму более 1,7 млрд рублей при закупке самолетов-амфибий Бе-200. Об этом ТАСС сообщила в пятницу его адвокат Екатерина Комарова.

"Мы просим СК РФ прекратить уголовное преследование Томашова Александра Сергеевича в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. В настоящее время очевидно, что ни расходования, ни изменения целевого назначения указанных денежных средств Томашов не совершал и объективно совершить не мог. Так, инкриминируемое ему перераспределение денежных средств было осуществлено не Томашовым, а решением соответствующих коллегий министерства, утвердивших план направления денег за подписью министра [Владимира Пучкова]", - рассказала защитник.

По словам Комаровой, ее подзащитный полномочиями должностного лица, обладающего правом подписи расходных документов как директор департамента развития, "наделен не был, равно как и доступом к электронным базам по формированию и направлению соответствующей финансовой документации".

Томашов и еще один фигурант дела - бывший глава финансово-экономического департамента МЧС РФ Раис Ахмадеев (отпущен под подписку о невыезде из-под домашнего ареста) - обвиняются по части 2 статьи 285.1 УК РФ ("Нецелевое использование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере"). Поводом для возбуждения дела стали контракты МЧС по поставке для нужд ведомства самолетов- амфибий Бе-200. На эти цели было выделено 1,74 млрд рублей, но новая спецтехника так и не была поставлена в связи с проблемами на производстве. В результате бюджетные средства были потрачены на покупку другой спецтехники - автомобилей, вертолетов Ми-8.

Это обстоятельство стало поводом для проверки ФСБ и возбуждения уголовного дела. Хамовнический суд Москвы отправил Александра Томашова в СИЗО до 22 июня.

Защита настаивает на том, что в постановлениях суда об избрании и продлении Томашову ареста, "помимо неправильной оценки фактических обстоятельств дела", необоснованности предъявленного ему обвинения и данных о его личности, была допущена грубая ошибка в определении категории инкриминируемого ему деяния, "то есть оно было указано как тяжкое, являясь при этом средним". "Очевидно, что данная ошибка при рассмотрении апелляционной жалобы со стороны защиты Томашова должна была быть безусловной причиной для отмены постановления суда первой инстанции Мосгорсудом. При избрании меры пресечения не была учтена тяжесть преступления, а также личность Томашова, который имеет государственные награды, ряд тяжелых заболеваний, никогда не скрывался от следствия и уж тем более не пытался на кого-либо оказать давление с целью прекращения уголовного дела", - резюмировала адвокат.