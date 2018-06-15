СК возбудил дело из-за стрельбы в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту происшествия в Новокузнецке, где мужчина выстрелил в свою бывшую жену, женщина скончалась от полученных травм, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Бывший муж пришёл к своей бывшей жене, ей 42 года, он 1972 года рождения. Накануне у них была ссора, сегодня он пришел к месту ее работы и выстрелил в нее, мотив - бытовой. Мы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сказали в управлении.

Мужчина покончил с собой.

По данным регионального СК, мужчина не захватывал заложников.