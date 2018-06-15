Гражданская супруга полковника Захарченко требует с банка ВТБ 300 тыс. руб. компенсации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Гражданская жена обвиняемого во взяточничестве бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко Марина Семынина заявила к банку ВТБ гражданский иск с требованием 300 тыс. руб. компенсации морального вреда. Как сообщил ТАСС ее адвокат Александр Карабанов, Семынина также просит суд разрешить ей распоряжаться арестованными деньгами.

Басманный суд Москвы ранее арестовал в рамках уголовного дела в отношении Захарченко денежные средства Семыниной на счетах ВТБ на общую сумму более 20 млн руб. Суд также наложил арест на нежилое помещение в Москве площадью около 2,5 тыс. кв. метров, которое она сдавала в аренду одному из магазинов сети "Пятерочка".

"В Замоскворецкий суд Москвы подано исковое заявление, в котором мы просим признать незаконным отказ ВТБ в распоряжении ценными бумагами, размещенными на счете одного из отделений банка. Мы также просим обязать банк предоставить Семыниной возможность ими пользоваться и распоряжаться, - сказал защитник. - Кроме того, моя доверительница просит взыскать в ее пользу 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда".

Карабанов также сообщил, что готовит жалобу в ЦБ РФ на незаконные действия сотрудников ВТБ. "Не имея постановления о продлении ареста денежных средств, сотрудники банка ВТБ удерживали денежные средства клиента, ссылаясь на устную команду из СК РФ. Такая позиция кредитного учреждения дискредитирует его", - отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь суда Эмилия Хиль подтвердила ТАСС регистрацию иска, уточнив, что вопрос о принятии заявления будет решен позднее.

Дело Захарченко

Полковник был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела об уклонении клиента банка (ОАО "Электрозавод") от уплаты налогов.

Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взятки. По версии следствия, он получил 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого, $800 тыс. - от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса. От него же, по данным следствия, полковник получил имущественную выгоду в размере 3,5 млн руб. в виде 50%-ой дисконтной карты ресторана. Еще одним эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тыс. руб. в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.