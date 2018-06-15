Дело активиста "Правого сектора", участвовавшего в блокаде грузовиков, направлено в суд

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участника запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Правый сектор" гражданина Украины Романа Терновского, который участвовал в блокаде российских грузовиков. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска "Гоптовка" на российско-украинской границе в Харьковской области Терновский в нарушение имеющихся между Россией и Украиной договоренностей о дружбе, сотрудничестве, партнерстве и о беспрепятственном транзите транспорта участвовал в акции "Медвежья блокада", в том числе проводимой представителями "Правого сектора", - сказала она. Акция была направлена на незаконное блокирование проезда по территории Украины российских грузовиков.

По информации СК, в 2015-2016 годах на территории Украины Терновский занимался организацией изготовления и распространения атрибутики с символикой "Правого сектора", а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов Российской Федерации. "12 июня 2016 года Терновский и другие участники этой организации провели аналогичную целенаправленную акцию по воспрепятствованию и срыву проведения мероприятий в честь Дня России в Генеральном консульстве РФ в Харькове", - рассказала представитель СК.

Кроме этого, Терновский пропагандировал деятельность "Правого сектора" среди пользователей интернета, в том числе среди лиц, постоянно проживающих в России. "В октябре прошлого года он был задержан в Ростове-на-Дону. В настоящее время уголовное дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Петренко.

Она добавила, что работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности других участников запрещенной на территории России экстремистской организации "Правый сектор" продолжается.