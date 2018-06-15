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В Литве американский военный подрался с гражданами Азербайджана

Происшествия
15 июня, 13:18 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 15, июня. /ТАСС

Все участники инцидента находились в нетрезвом состоянии, отметили в полиции

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ВИЛЬНЮС, 15 июня. /ТАСС/. Американский военный подрался с гражданами Азербайджана в центре Каунаса - второго по величине города Литвы. Как сообщил местный комиссариат полиции, инцидент произошел в ночь на пятницу на центральной городской улице.

"Около двух часов ночи средствами видеонаблюдения была зафиксирована драка с участием трех человек", - указала полиция.

Одним из участников инцидента оказался военный США, бывший в неслужебное время в гражданской одежде. В конфликт с ним вступили два гражданина Азербайджана. Все они были нетрезвыми. Самое большое показание опьянения - 2,14 промилле - зафиксировано у американца. Один из азербайджанцев, ударивший военного США в лицо, задержан.

С 3 по 15 июня в Литве проходят крупные маневры НАТО Saber Strike 2018 с участием переброшенного в Литву 2-го кавалерийского полка Сухопутных войск США. За эти дни военная техника союзников по НАТО три раза попала в ДТП. 7 июня 15 военнослужащих пострадали при столкновении четырех бронетранспортеров, двигавшихся в колонне. 10 июня американский военный пострадал в аварии бронетранспортера на одной из центральных улиц города Казлу Руда. Двое французских военнослужащих на армейском внедорожнике 11 июня перевернулись по дороге на полигон.

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