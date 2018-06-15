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В Якутии восстановили электроснабжение в домах 69 тыс. потребителей

Происшествия
15 июня, 14:10 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 15, июня. /ТАСС

Свет дали жителям Нюрбинского, Вилюйского, Верхне-Вилюйского и Сунтарского районов республики

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ЯКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Электроснабжение в четырех районах на западе Якутии, прерванное из-за непогоды, полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Якутскэнерго".

Ранее сообщалось, что около 69 тыс. жителей региона остались без света из-за отключения воздушной линии "Сунтар - Вилюйск" из-за грозы. Мощность отключенных потребителей составила 14 МВт.

"Специалисты Западных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго" оперативно восстановили электроснабжение потребителей Нюрбинского, Вилюйского, Верхне-Вилюйского и Сунтарского районов Якутии, нарушенное в результате сильного ветра и грозы", - говорится в сообщении.

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